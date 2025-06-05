Два показа шоу Загитовой «Ассоль» были отменены по техническим причинам

Два показа ледового рок-мюзикла «Ассоль», который в июне в Санкт-Петербурге планирует представить публике олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, были отменены по техническим причинам. Об этом сообщает Sport24. Речь идёт о 29 июня, дне, который должен был стать третьим подряд для выступающих в шоу Алины.

Изначально фигуристка планировала представить шоу 27, 28 и 29 июня. Но неожиданно с её сайта, а также со всех сайтов по продаже билетов пропала дата 29 июня.

Напомним, одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. При этом Загитова выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.