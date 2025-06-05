Аделия Петросян выложила праздничное фото по случаю своего совершеннолетия

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян выложила праздничное фото на личной странице в социальных сетях по случаю своего дня рождения. К ней она также прикрепила свой детский снимок. Сегодня, 5 июня, Петросян исполняется 18 лет.

Фото: Личный архив Петросян

«Пум — и всё. 18! Спасибо вам за такие тёплые поздравления. Всё смотрю и читаю, улыбаюсь весь день», — подписала публикацию Петросян.

Напомним, ранее Аделия Петросян получила нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Она является первым номером, Алина Горбачёва — вторым. Турнир состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Сами Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.