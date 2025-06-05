Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина — об ФФККР: почему эта организация не работает? Они должны были обращаться в CAS

Роднина — об ФФККР: почему эта организация не работает? Они должны были обращаться в CAS
Аудио-версия:
Комментарии

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала работу Федерации фигурного катания на коньках России. Она заявила, что именно ФФККР должна была заниматься подачей апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска некоторых российских фигуристов к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026, а не подталкивать к этому самих спортсменов.

«Никаких шансов получить допуск через СAS не было. В нынешней ситуации сложно рассчитывать на какую-то победу в этом деле, потому что ISU принял окончательное решение.

Кто вообще настраивал наших фигуристов и подталкивал к апелляции? Не надо подставлять ребят. Такие вопросы должна решать федерация (Федерация фигурного катания на коньках России), Российский союз спортсменов, который у нас есть. Почему эти организации не работают? В первую очередь они должны заниматься защитой прав наших спортсменов», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Отметим, что апелляция в CAS могла быть подана до 3 июня.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.

Материалы по теме
«Решили не тратить лишние деньги». Журова — об отказе фигуристов подавать апелляцию в CAS
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android