Роднина — об ФФККР: почему эта организация не работает? Они должны были обращаться в CAS

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала работу Федерации фигурного катания на коньках России. Она заявила, что именно ФФККР должна была заниматься подачей апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска некоторых российских фигуристов к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026, а не подталкивать к этому самих спортсменов.

«Никаких шансов получить допуск через СAS не было. В нынешней ситуации сложно рассчитывать на какую-то победу в этом деле, потому что ISU принял окончательное решение.

Кто вообще настраивал наших фигуристов и подталкивал к апелляции? Не надо подставлять ребят. Такие вопросы должна решать федерация (Федерация фигурного катания на коньках России), Российский союз спортсменов, который у нас есть. Почему эти организации не работают? В первую очередь они должны заниматься защитой прав наших спортсменов», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Отметим, что апелляция в CAS могла быть подана до 3 июня.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.