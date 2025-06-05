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Фигурист Самсонов перешёл от Тутберидзе в школу Навки и будет тренироваться у Соколовской

Фигурист Самсонов перешёл от Тутберидзе в школу Навки и будет тренироваться у Соколовской
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Российский фигурист Даниил Самсонов перешёл в академию Татьяны Навки «Наши надежды» и будет тренироваться в группе у Светланы Соколовской.

Ранее Самсонов тренировался под руководством Этери Тутберидзе. Теперь в документе с кандидатами в спортивные сборные России на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Самсонов заявлен от школы «Наши надежды». Его тренерами называются Светлана Соколовская, Станислав Захаров и Виталий Бутиков.

Самсонову — 19 лет, он бронзовый призёр Юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр Финала юниорского Гран-при 2019 года, чемпион этапа Гран-при в Польше 2019 года, победитель Международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года, а также двукратный чемпионом России среди юниоров (2019, 2020).

Также на счету Самсонова три юниорских мировых рекорда в мужском одиночном катании.

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Источник: Самсонов решил покинуть группу Тутберидзе
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