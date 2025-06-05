Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон‑2025/2026

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на сайте опубликовала состав национальной команды на сезон‑2025/2026.

В женском одиночном катании в состав вошли: Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова.

У мужчин в списке числятся Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко.

Состав сборной России в парном катании: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

В состав команды в танцах на льду попали Александра Степанова/Иван Букин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко.

Елена Чайковская сохранила пост главного тренера сборной России. Старший тренер в парном катании — Валерий Артюхов, в женском одиночном катании — Галина Голубкова, в мужском одиночном — Татьяна Тарасова.