Тренер Алексей Тихонов перешёл из школы Тутберидзе в академию Навки — источник

Тренер Алексей Тихонов ушёл из школы Этери Тутберидзе и будет работать в академии Татьяны Навки «Наши надежды», сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, вместе с Тихоновым от Тутберидзе в школу Навки перешли Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, которые выступают в спортивных парах. Мухортова и Евгеньев — призёры Гран-при России, на чемпионате России — 2025 они заняли четвёртое место.

Тихонов с 2021 года работал в команде Тутберидзе. Он тренировал серебряных призёров Олимпийских игр в Пекине Евгению Тарасова и Владимира Морозова, а сейчас сотрудничает с чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.