Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Алексей Тихонов перешёл из школы Тутберидзе в академию Навки — источник

Тренер Алексей Тихонов перешёл из школы Тутберидзе в академию Навки — источник
Комментарии

Тренер Алексей Тихонов ушёл из школы Этери Тутберидзе и будет работать в академии Татьяны Навки «Наши надежды», сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, вместе с Тихоновым от Тутберидзе в школу Навки перешли Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, которые выступают в спортивных парах. Мухортова и Евгеньев — призёры Гран-при России, на чемпионате России — 2025 они заняли четвёртое место.

Тихонов с 2021 года работал в команде Тутберидзе. Он тренировал серебряных призёров Олимпийских игр в Пекине Евгению Тарасова и Владимира Морозова, а сейчас сотрудничает с чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Материалы по теме
Фигурист Самсонов перешёл от Тутберидзе в школу Навки и будет тренироваться у Соколовской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android