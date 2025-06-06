Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова — о завершении конфликта с Медведевой: поняла, что так не может продолжаться

Загитова — о завершении конфликта с Медведевой: поняла, что так не может продолжаться
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, по чьей инициативе завершился её конфликт с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Фигуристки примут участие в ледовых шоу друг у друга.

«Ко мне пришла идея сделать первый шаг. Я просто в какой-то момент поняла, что так не может продолжаться. Долгий негласный конфликт у нас присутствовал. Я написала Жене: «Спишь?» Она очень позитивно отреагировала», — сказала Загитова на пресс-конференции

«Я несколько раз перепроверила. Алина начала с шутки, с позитива. Я тоже. Мы посидели, поболтали, потом она рассказала про свой новый проект. Такая неофициальная встреча, диалог, и дальше мы продолжили сотрудничество», — добавила Медведева.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.

Материалы по теме
Загитова хочет выжить на рынке ледовых шоу. Поможет ли хайп на соперничестве с Медведевой?
Загитова хочет выжить на рынке ледовых шоу. Поможет ли хайп на соперничестве с Медведевой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android