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Алексей Ягудин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Плющенко

Алексей Ягудин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Плющенко
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о возможном сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Коллаборация с Плющенко? Да пожалуйста. Мои двери всегда открыты. Сейчас проверю – может, от него тоже сообщение: «Привет, спишь?» А, нет, пока только супруга пишет», — сказал Ягудин на пресс-конференции.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова завершила конфликт с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Загитова и Медведева, как и Ягудин с Плющенко, были главными соперниками во время спортивной карьеры. Загитова первая написала сообщение Медведевой со словами «Привет, спишь?»

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