«На лёд с Алиной ещё не выходили». Евгения Медведева — о репетициях к шоу Загитовой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о предстоящих репетициях к шоу олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Ассоль».

«Нам только предстоит приступить к репетициям. С Алексеем Ягудиным не раз выступали вместе, и наша задача понять историю, что мы должны передать. На лёд с Алиной мы ещё не выходили. Мандража нет, есть ожидания, как сложится сотрудничество», – сказала Медведева на пресс-конференции.

Показ рок-мюзикла «Ассоль» должен состояться в июне в Санкт-Петербурге. При этом Загитова, в свою очередь, выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое запланировано на 13 сентября в Москве.