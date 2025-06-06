Алина Загитова придумала костюм для Медведевой для шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как придумала костюм для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая примет участие в шоу «Ассоль».

«Женя ещё не знает, но её костюм был самым сложным. Я ночами рисовала эскизы, потом показывала костюмерам. У нас у всех это был выход из зоны комфорта. Я сразу придумывала костюм именно под Женю», — сказала Загитова на пресс-конференции.

Медведева станет одной из участниц шоу Загитовой «Ассоль». При этом Алина выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.