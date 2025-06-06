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«Популярностью пользуются шоколадные тренировки». Психолог — о работе с фигуристами

«Популярностью пользуются шоколадные тренировки». Психолог — о работе с фигуристами
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Спортивный психолог Татьяна Свидлова рассказала об особенностях тренировок с фигуристами. С 1997 года она работает с членами сборной России в различных видах спорта.

– В чём кроются особенности работы с фигуристами? Есть ли какие-то отличия в подготовке или, может быть, во всех видах спорта всё одинаково?
– Конечно, есть. Подготовка теннисиста и фигуриста, естественно, отличается. Это в том числе зависит от особенностей спорта. У фигуристов, например, больше определённости в расписании на сезон, они чаще всего заранее знают дни выступлений, даты соревнований, время выхода на лёд, очерёдность, длительность своего выступления. Благодаря этому проще рассчитать свои силы, подготовить фигуристов к пиковым нагрузкам, вывести их на восстановление, спланировать работу. Не зря именно у фигуристов особой популярность пользуются «шоколадные тренировки» – специальный вид ментальных тренировок, которые помогают работать с соревновательным состоянием, — сказала Свидлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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