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Фигуристка Миронова — о работе с психологом: понимаю, где нужна пауза, а не героизм

Фигуристка Миронова — о работе с психологом: понимаю, где нужна пауза, а не героизм
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Российская фигуристка Екатерина Миронова рассказала об особенностях работы со спортивным психологом.

«Работать с психологом в спорте важно, потому что тело может быть в форме, а голова — враг. Ты можешь быть готов на 100%, но, если не умеешь справляться с собой — сольёшь старт, потеряешь партнёра, сломаешься под давлением. Психолог – как тренер для твоего внутреннего мира, особенно в спорте, где каждый миллиметр решает, и каждый прокол в психике — это не ошибка, а поражение. Это про выживание на дистанции, не только про медали.

За время работы с Татьяной я научилась останавливаться и слушать себя. Раньше было «только вперёд» через «надо», сжав зубы. Сейчас я чувствую грань между силой и насилием над собой. Например, я могла раньше разрываться между тренировкой и болью. Сейчас — слушаю тело и понимаю, где нужна пауза, а не героизм. Стала меньше зависеть от мнений извне. Раньше одно слово тренера могло снести уверенность. Сейчас — держу опору внутри. Перестала избегать эмоций. Позволяю себе проживать их, а не заталкивать внутрь. Это делает меня сильнее», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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