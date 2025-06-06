«Теперь не воспринимается так болезненно». Фигурист Устенко — о падении в финале Гран-при

Российский фигурист Евгений Устенко, выступающий в паре с Екатериной Мироновой, рассказал, как занятия с психологом помогли в спортивной карьере.

«Работать с психологом важно и нужно. Мне это помогает справиться с нервами, мыслями и чувствами, которые мешают правильно подготовить себя к старту. Я понимаю сейчас, как подготовить себя и верно настроить на нужную волну перед прокатом. Я научился получать удовольствие, драйв и наслаждение от выступлений.

Недавно мы проработали инцидент с падением, теперь он уже не воспринимается так болезненно, как раньше, и я теперь знаю, как реагировать в подобных случаях, справляться с эмоциями на льду и после, чтобы подобные случаи, которые могут произойти у спортсмена любого уровня, не мешали карьере и достижениям», — сказал Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в произвольном танце на финале Гран-при России в Красноярске Миронова/Устенко допустили ошибку на вращении и сорвали элемент, из-за этого стали четвёртыми, хотя шли в топ-3 после ритм-танца.