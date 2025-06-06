Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Елена Соколова оценила прогресс пары Миронова/Устенко при работе с психологом

Тренер Елена Соколова оценила прогресс пары Миронова/Устенко при работе с психологом
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Елена Соколова оценила прогресс пары Екатерина Миронова/Евгений Устенко, которая занимается со спортивным психологом Татьяной Свидловой.

«Конечно, я заметила изменения в позитивную сторону. Первые результаты, пусть небольшие, появились спустя два-три месяца работы. С момента, когда Катя и Женя стали проводить совместные занятия, я отметила уже более зрелую адаптивную подготовку к соревнованиям в промежуточный период и большой прогресс в их соревновательном периоде. То, что мы как тренерский штаб наблюдали в прошлом сезоне, и то, какими ребята стали в последнем сезоне, — это две разные пары. Колоссальная разница.

Однозначно прогресс есть, и я рада, что мы сейчас можем опираться на Татьяну как на члена команды. Она внесла огромный вклад в развитие эмоционального состояния, спокойствия, уверенности, мощи в паре не только в соревновательный, но и в постсоревновательный период, когда спортсменам нужно восстанавливать ресурсы, успевать перестраиваться, правильно отдыхать и распределять своё свободное время. Мы продолжаем работать и совершенствоваться. И не только физически, актёрски и технически, но и психологически, морально тоже», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Татьяна Свидлова — спортивный психолог, с 1997 года работает с членами сборной России в различных видах спорта, например, с фигуристами и теннисистами.

Материалы по теме
Нашим фигуристам ещё повезло с нейтральным статусом? В других видах ситуация плачевнее
Нашим фигуристам ещё повезло с нейтральным статусом? В других видах ситуация плачевнее
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android