Тренер Елена Соколова оценила прогресс пары Миронова/Устенко при работе с психологом

Тренер Елена Соколова оценила прогресс пары Екатерина Миронова/Евгений Устенко, которая занимается со спортивным психологом Татьяной Свидловой.

«Конечно, я заметила изменения в позитивную сторону. Первые результаты, пусть небольшие, появились спустя два-три месяца работы. С момента, когда Катя и Женя стали проводить совместные занятия, я отметила уже более зрелую адаптивную подготовку к соревнованиям в промежуточный период и большой прогресс в их соревновательном периоде. То, что мы как тренерский штаб наблюдали в прошлом сезоне, и то, какими ребята стали в последнем сезоне, — это две разные пары. Колоссальная разница.

Однозначно прогресс есть, и я рада, что мы сейчас можем опираться на Татьяну как на члена команды. Она внесла огромный вклад в развитие эмоционального состояния, спокойствия, уверенности, мощи в паре не только в соревновательный, но и в постсоревновательный период, когда спортсменам нужно восстанавливать ресурсы, успевать перестраиваться, правильно отдыхать и распределять своё свободное время. Мы продолжаем работать и совершенствоваться. И не только физически, актёрски и технически, но и психологически, морально тоже», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Татьяна Свидлова — спортивный психолог, с 1997 года работает с членами сборной России в различных видах спорта, например, с фигуристами и теннисистами.