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«Договорились, что не надо форсировать». Психолог Свидлова — о работе с Мироновой/Устенко

«Договорились, что не надо форсировать». Психолог Свидлова — о работе с Мироновой/Устенко
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Спортивный психолог и тренер Татьяна Свидлова рассказала о прогрессе во время работы с танцевальной парой Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

— Как долго вы работаете с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко? В чём добились ощутимого прогресса?
— Я познакомилась с Катей и Женей в 2018 году, когда тренер Елена Соколова пригласила меня на сборы к своей группе. Там мы обсудили, как можем плавно подключить подготовку спортсменов на их этапе взросления. Договорились, что не надо форсировать: начнём работу тогда, когда ребята будут готовы. Сделали первые шаги в подготовке, эпизодически работали с ребятами. Я наблюдала за спортсменами на стартах.

Два года назад стали регулярно работать с Екатериной Мироновой, когда она решила, что хочет и готова. С сезона-2024/2025 уже подключился Евгений Устенко и стал полноценно заниматься своей подготовкой. Работаем мы как с каждым отдельно, так и вместе с парой. Это разные виды тренировок и работ. За это время виден рост в цифрах — это персональные данные тестирований, в ходе которых фиксируется скорость реакции, время концентрации, и субъективно результаты каждый из спортсменов сам на себе чувствует, — сказала Свидлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко — члены сборной России по фигурному катанию, призёры этапов Гран-при России.

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