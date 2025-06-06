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«Их влияние нельзя недооценивать». Спортивный психолог — о родителях фигуристов

«Их влияние нельзя недооценивать». Спортивный психолог — о родителях фигуристов
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Спортивный психолог и тренер Татьяна Свидлова высказалась о влиянии родителей во время становления юных фигуристов.

— Что чаще всего мешает успехам в спорте и приводит к проблемам на льду? Как с этим работать?
— Чаще всего на успех в спорте влияет то, как родители спортсменов проходят все этапы становления фигуриста. Их влияние нельзя недооценивать. Родители остаются обычно за кадром, но их реакции на успехи, травмы, непредвиденные события в карьере крайне важны. Поэтому родителей тоже нужно готовить и способствовать развитию в них навыков, которые помогут их детям наращивать успех в спорте, — сказала Свидлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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