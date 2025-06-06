«Нагрузка на психику слишком высокая». Спортивный психолог — о работе в фигурном катании

Спортивный психолог и тренер Татьяна Свидлова рассказала об эмоциональных проблемах фигуристов.

— Каковы главные триггеры, страхи, барьеры у спортсменов в спорте?

— Предлагаю посмотреть на подготовку спортсмена под другим ракурсом. Принято уделять много времени технической, хореографической, физической подготовке фигуристов. Но если не отдавать должного внимания специально-психологической подготовке, она будет проседать и влиять на всю карьеру в целом и отдельные результаты в частности. В современном спорте при текущей высокой конкуренции на мировой арене фигурного катания выигрывает, как я вижу, именно тот, кто, помимо техники, пластики и хореографии, психологически в форме. Обычный бытовой уровень подготовки здесь здесь не подходит. Нагрузка на психику слишком высокая. И речь не только про уровень стресса на крупных стартах у взрослых спортсменов. Нагрузка присутствует уже с первых стартов и у самого юного фигуриста. А также у родителей, у тренера, — сказала Свидлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Подопечными Свидловой являются члены сборной России по фигурному катанию, призёры этапов Гран-при России танцевальная пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко.