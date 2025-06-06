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Аделия Петросян показала экзотические фото с отдыха в Турции

Аделия Петросян показала экзотические фото с отдыха в Турции
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Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян поделилась фотосессией во время пребывания на турецком курорте в Бодруме.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами отдыха российской фигуристки.

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус четырём российским фигуристам. Согласно опубликованному на сайте организации документу, первыми номерами в женском и мужском одиночном катании заявлены Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Теперь Аделия может участвовать в квалификационном турнире к ОИ-2026, который состоится с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Если она попадёт в топ-5 в своём виде, то получит именную квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.

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