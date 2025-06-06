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Олимпийские чемпионы в парном катании Вэньцзин Суй и Хань Цун возвращаются в спорт

Олимпийские чемпионы в парном катании Вэньцзин Суй и Хань Цун возвращаются в спорт
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Олимпийские чемпионы в парном катании китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун возвращаются в спорт в качестве дуэта. Их пара заявлена для соревнований на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В ноябре 2024 года появлялась информация о том, что Суй будет выступать в паре с фигуристом Цзэнь Ли.

Вэньцзин Суй и Хань Цун завершали карьеру в 2022 году. Вместе китайские фигуристы завоевали золото на Олимпиаде-2022 в Пекине и побили мировой рекорд в короткой программе и по сумме баллов. Также спортсмены были серебряными призёрами Игр-2018 в Пхёнчхане и выиграли два золота на чемпионатах мира.

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