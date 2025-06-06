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«В чём разница с Самоделкиной?» Ягудин — об отказе Жилиной в смене гражданства

«В чём разница с Самоделкиной?» Ягудин — об отказе Жилиной в смене гражданства
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о том, что фигуристке Веронике Жилиной не дали разрешение на переход в сборную Азербайджана.

— Но может ли федерация не отпустить?
— Как мы видим, может. И это уже не один раз происходит. В чём разница между Самоделкиной и Жилиной тогда? Почему одного отпускают, другого нет? Я смотрю так, что было потрачено время, N-е количество финансов на те же костюмы, сборы и так далее. Раньше могли вообще не отпускать. Сейчас же всё больше вышло на рыночный уровень. Если существуют правила, которые разрешают тебе менять гражданство.

Но согласитесь, когда ты в лидерах своей страны, входишь в топ-6, то никто не может менять гражданство. Неужели ты подумаешь: «Почему бы мне не выступать за Гватемалу?» Люди, которые понимают, что шансов в России нет, то хотят поменять его. Как Соня Самоделкина, чтобы поучаствовать в других турнирах, — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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