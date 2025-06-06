Ягудин: я бы не сравнивал Петросян и Жилину по уровню и мастерству

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что не стоит сравнивать катание фигуристок Аделии Петросян и Вероники Жилиной.

— Жилина — потенциальная соперница Аделии Петросян? Нам нужно отпускать таких людей?

— Ну я бы не сравнивал по уровню и мастерству катания. Плюс мы Жилину больше года не видели, не знаем её состояние, так как была травма, как я понимаю, — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отказался утвердить смену спортивного гражданства Вероники Жилиной, запросившей переход в сборную Азербайджана из России.