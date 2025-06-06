«Смысл её?» Ягудин — о том, что фигуристы не подали апелляцию в CAS

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин высказался о своём отношении к подаче апелляции в Международный спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска российских фигуристов к Олимпийским играм — 2026 в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Мне кажется, это абсолютно бессмысленное дело. Тебе сразу при вынесении решения сказали, что не надо этого делать. Смысл её? Ну, подавай, подавай, все могут подавать. Но у тебя написано – без права. На другом документе было написано, что можно. Ну, если можно, надо пытаться до последнего. Как мне понравилось: «Кино не закончено, пока идут финальные титры, хотя они и финальные». Если можно было, надо было подавать. Но я читал бумажку, где написано, что решение CAS не обсуждается», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, российских фигуристов допустили до Олимпиады-2026 в нейтральном статусе в одиночном мужском и женском турнире. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.