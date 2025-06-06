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Ягудин оценил шансы Петросян и Гуменника выиграть медали ОИ-2026

Ягудин оценил шансы Петросян и Гуменника выиграть медали ОИ-2026
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о возможности российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на завоевание медалей на Олимпийских играх — 2026.

«Гуменник может бороться за тройку? Побороться может. Понятное дело, что ни у Петросян, ни у Гуменника не будет вопросов с квалификационном турниром. Другое дело, что дальше будет. Иначе тогда зачем всё это было затевать? Я думаю, что других мыслей и не будет. Вряд ли они думают просто, мол, вот бы побороться за топ-6. Нет, конечно, будут бороться за самые высокие награды. Получится или нет — не знаю. Шанс есть всегда у всех. Но у кого-то он огромен, у кого-то просто есть», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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