Ягудин — об отказе в нейтральном статусе: Галлямов переписывается с Бахом, это спорно

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин поделился своим взглядом на допуск российских фигуристов к соревнованиям пар на Олимпиаде–2026 в итальянских Милане и Кортин-д’Ампеццо.

«Я приверженец того, чтобы всегда искать положительные моменты, а не отрицательные. Ну, когда Галлямов как бы переписывается с Бахом — ответ очевиден. Спорно. Или когда люди по непонятной причине уже не были допущены до Олимпиады (речь о Степановой/Букине в 2018 году. – Прим. «Чемпионата»), также было предположение, что отрицательный вердикт будет. Хотелось верить на тот момент, что всё-таки пройдут. Но не прошли. Надо было других посылать? Если бы у бабушки были… Мы знаем окончание этого», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, к соревнованиям на Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе были допущены лишь фигуристы в одиночном мужском и женском турнире. В олимпийских турнирах у одиночников выступят Пётр Гуменник, у одиночниц — Аделия Петросян. Владислав Дикиджи и Алина Горбачёва будут заявлены в качестве запасных.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.