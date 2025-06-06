«Рыба и мясо». Медведева — о сравнении Олимпиады и российских стартов

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, чем отличаются соревнования по фигурному катанию в России и Олимпийские игры.

«Каждый спортсмен мечтает об Олимпийских играх. Ну каждый. И это словосочетание у нас в ДНК заложено. Конечно, отечественные старты очень сильно поддерживают спортивный дух. Особенно у молодого поколения. Там и призовой фонд хороший и организация потрясающая. И турниры огромнейших масштабов, которых за рубежом я никогда не видела. Но это всё равно разные вещи. Не то что это хорошо, а это плохо. Просто рыбу с мясом сравнивать тяжело», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.