Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Рыба и мясо». Медведева — о сравнении Олимпиады и российских стартов

«Рыба и мясо». Медведева — о сравнении Олимпиады и российских стартов
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, чем отличаются соревнования по фигурному катанию в России и Олимпийские игры.

«Каждый спортсмен мечтает об Олимпийских играх. Ну каждый. И это словосочетание у нас в ДНК заложено. Конечно, отечественные старты очень сильно поддерживают спортивный дух. Особенно у молодого поколения. Там и призовой фонд хороший и организация потрясающая. И турниры огромнейших масштабов, которых за рубежом я никогда не видела. Но это всё равно разные вещи. Не то что это хорошо, а это плохо. Просто рыбу с мясом сравнивать тяжело», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
«На лёд с Алиной ещё не выходили». Евгения Медведева — о репетициях к шоу Загитовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android