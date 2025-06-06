Медведева: в фигурном катании всё прекрасно, несмотря на отсутствие международных стартов

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как она оценивает состояние российского фигурного катания в условиях отсутствия международных соревнований.

«Каково видеть иностранцев, соревнующихся с нами? В порядке вещей. Международные соревнования в нашей стране — само собой разумеющееся. В нашем виде спорта — так же. Если не с нашими русскими соревноваться, то с кем ещё.

Как оцениваю состояние отечественного фигурного катания? Замечательно. У нас всегда с этим всё прекрасно. Круто, что растят юниоров, которые действительно не отстают от предыдущего поколения. Я могу не переживать абсолютно за последующее поколение. В фигурном катании у нас всё классно, несмотря на то, есть международные соревнования или нет», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.