Медведева — об апелляции фигуристов в CAS: они просто не успели бы подать

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о том, что российские фигуристы не подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

«Насколько я знаю, CAS рассматривает свои заявки от одного года. А уже этой осенью пройдёт отборочный турнир в Китае, где можно будет заработать квоту на Олимпийские игры. Уже этой осенью. Так что, насколько я понимаю как человек со стороны, они бы просто не успели подать. Так что едем с двумя квотами максимум», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.