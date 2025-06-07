Плющенко сделал пластическую операцию на лице, обратившись к скандальному хирургу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко перенёс пластическую операцию. Об этом стало известно из публикации на странице в социальных сетях скандального хирурга Тимура Хайдарова. Предположительно, фигурист решился на верхнюю и нижнюю блефаропластику, убрав нависшие веки. Подобную процедуру обычно делают для эффекта «лисьих глаз». Пластический хирург и спортсмен опубликовали совместное видео после процедуры.

«Я хочу поблагодарить и сказать огромное спасибо Тимурчику, действительно человеку мегапрофессиональному, с золотыми руками, с золотым, бриллиантовым персоналом. Просто фантастика, потому что я на себе всё это знаю. Он действительно кое-что навел, намарафетил, сделал, поэтому всё видел сам, всё на себе ощутил», — сказал Плющенко в социальных сетях.

Ранее работу Хайдарова критиковали певицы Любовь Успенская и Слава. После операции у специалиста скончался продюсер Пётр Гаврилов. В то же время хирурга поддержал Филипп Киркоров.