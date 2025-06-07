«История не знает примера карантина 870 дней». Рудковская — о ситуации с Вероникой Жилиной

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, поддержала мнение олимпийского чемпиона — 2002 Алексея Ягудина по вопросу перехода фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана.

«Молодец, Алексей, глаголишь истину!

Наверное, только спортсмены понимают, насколько важен каждый год в спорте для любого действующего спортсмена, так как жизнь в спорте наивысших достижений (особенно у девочек) очень коротка. И в таких тонких вопросах касаемо несовершеннолетних спортсменов двойных стандартов (история помнит огромное количество примеров переходов) – быть не должно!

Девочка пережила очень серьёзную травму спины, прошла длительное лечение и реабилитацию. Об этом никто не кричал на каждом углу! Это не шоу-бизнес, в спорте это не принято.

Ника 875 дней не стартовала ни на одном старте в России, её родители вернули исключительно все потраченные на неё средства государством, лёд ей государство не оплачивало, она тренировалась в нашей частной академии за счёт наших с Евгением средств, имеет паспорт Азербайджана и больше года резиденцию этой страны.

В декабре 2023 года она объявила о своём желании перейти за другую страну ФФКР. Руководство попросило подумать и всё взвесить, взять паузу и подлечиться, к ним нет вопросов, они своих не бросают, но история не знает примера карантина 870 дней. Спортсмен уже с выбором спортивного гражданства определился.

Переходы были, есть и будут в любом спорте. Я желаю Нике здоровья и только побед. Она знает, что наша семья её никогда не бросит и всегда будет рядом, независимо от решений, которые примут о её спортивном гражданстве в ближайшем будущем», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Ранее Алексей Ягудин высказался, что не видит разницы в переходах Вероники Жилиной и Софьи Самоделкиной и спортсмены имеют право на переход в другую сборную, если выполнили при этом все необходимые условия.