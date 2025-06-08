Фигуристка группы Татаурова дисквалифицирована на два года за нарушение допинговых правил

Фигуристка Надежда Понтелеенко, тренирующаяся в группе Олега Татаурова, дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Соответствующее решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) было подписано президентом организации Антоном Сихарулидзе.

Согласно документу, срок дисквалификации отсчитывается с 26 декабря 2024 года, с учётом временного отстранения он истекает 18 апреля 2026 года. Таким образом, аннулируются результаты фигуристки начиная с 3 апреля 2024 года.

Отметим, что спортсменка подала апелляцию. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, в группе Татаурова тренируется действующий чемпион России и второй номер сборной на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года в Милане Владислав Дикиджи.