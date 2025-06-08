Загитова — о шоу Fantasy on Ice: я подготовила номер о дружбе между Россией и Японией

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года. Ранее этот факт вызвал шквал критики у некоторых украинских спортсменов.

«Были очень большие переживания. Я подготовила специальный номер для японской публики о мире, о дружбе между Россией и Японией. Закладывала туда огромный смысл. У меня был светильник, который я специально подготовила заранее. На этом светильнике и на костюме был орнамент с гжелью и сакурой. Мне показалось, что это очень круто сочетается. Посыл такой, что в каждом из нас есть внутренний свет, от которого зажигается всё вокруг нас, в том числе другие люди. Посыл был такой, что «ребята, давайте жить дружно», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Вместе с Загитовой к участию в мероприятии была приглашена олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова.