«Я в этом плане не оптимист». Роднина — об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала факт появления олимпийских чемпионок 2018 года Алины Загитовой и 2022 года Анны Щербаковой на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025 в Японии. Мероприятие проходило с 31 мая по 1 июня. Это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

«Я в целом к шоу никак не отношусь, это исключительно бизнес. Загитова и Щербакова очень известны в Японии. Если это интересно с точки зрения бизнеса и есть послабления относительно россиян, то в другом ключе эту ситуацию рассматривать не стоит. Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU. Не нужно проводить параллели. Мухи отдельно, котлеты отдельно», – приводит слова Родниной Sport24.