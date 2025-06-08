Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я в этом плане не оптимист». Роднина — об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу

«Я в этом плане не оптимист». Роднина — об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала факт появления олимпийских чемпионок 2018 года Алины Загитовой и 2022 года Анны Щербаковой на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025 в Японии. Мероприятие проходило с 31 мая по 1 июня. Это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

«Я в целом к шоу никак не отношусь, это исключительно бизнес. Загитова и Щербакова очень известны в Японии. Если это интересно с точки зрения бизнеса и есть послабления относительно россиян, то в другом ключе эту ситуацию рассматривать не стоит. Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU. Не нужно проводить параллели. Мухи отдельно, котлеты отдельно», – приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
Загитова и Щербакова покорили Японию. А ведь не все были рады олимпийским чемпионкам!
Загитова и Щербакова покорили Японию. А ведь не все были рады олимпийским чемпионкам!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android