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Журова — о политической карьере Валиевой: идти без образования в Госдуму неправильно

Журова — о политической карьере Валиевой: идти без образования в Госдуму неправильно
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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о потенциальной политической карьере чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Она достаточно молоденькая девочка, а человек, который идёт в политику, должен иметь серьёзный жизненный опыт и серьёзную профессию. Потенциально Камила может получить образование и через какое-то время оказаться в Госдуме. Но ей сейчас 19 лет, а в Думу выборы с 21. Но Валиева популярна, так что, если она хочет заняться политикой, я бы рекомендовала ей начать с региональной работы.

Честно, не знаю, есть ли способности у Камилы для политической деятельности, потому что не общалась с ней, но получить образование у нее самое время. Идти без образования в Думу совершенно неправильно. Без этого Камиле самой будет некомфортно и неудобно», – приводит слова Журовой Sport24.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

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