Трусова сообщила, что одна из её программ должна была быть под песню Сергея Лазарева

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вместе со своим мужем, вице-чемпионом России — 2021 Макаром Игнатовым приняла участие в музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Там фигуристка рассказала про то, выбирает ли она сама песни для своих программ и под какую известную песню она ранее должна была кататься.

«Я уже давно не выступаю. Последний раз в одном шоу объявили, что был выбор. Я должна была кататься под песню Сергея Лазарева «В самое сердце», — ответила Трусова на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ».

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.