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«Она нежная». Губерниев объяснил, почему встал на колени перед Щербаковой

«Она нежная». Губерниев объяснил, почему встал на колени перед Щербаковой
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев объяснил, почему ранее встал на колени перед олимпийской чемпионкой 2022 года и чемпионкой мира — 2021 Анной Щербаковой. Это случилось перед стартом шоу‑забегов звёзд спорта на Никольской, которые состоялись 6 июня. В итоге фигуристка на своей дистанции опередила всех соперниц.

— Я с огромной симпатией отношусь к Анечке Щербаковой, к Жене Медведевой. Я благоговею перед Щербаковой. Она нежная, удивительная красотка, скромная и очень трудолюбивая. Я большой-большой фанат Щербаковой.

— После этого она выиграла забег.
— Аня в хорошей форме. Она победила после того, как я всячески наставил её на путь истинный и дал советы бывалых, так сказать, — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

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