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Игнатов — о подготовке к рождению сына: рилсы смотрим. Будем в моменте разбираться

Игнатов — о подготовке к рождению сына: рилсы смотрим. Будем в моменте разбираться
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Вице-чемпион России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов высказался о своей подготовке к скорому рождению сына. Женой Игнатова является серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова).

«Нет, не прохожу какие-то специальные курсы. Рилсы смотрим. Ну, так да, стараемся какую-то информацию узнавать, но, я думаю, уже будем в моменте со всем разбираться», — приводит слова Игнатова «Комсомольская правда».

«Не знаю, мне кажется, Саша начинает больше волноваться, а я, наоборот, почему-то успокаиваюсь», — добавил Игнатов, говоря о предвкушении нового статуса.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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