Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина — о политической карьере Валиевой: её имя можно дальше эксплуатировать

Роднина — о политической карьере Валиевой: её имя можно дальше эксплуатировать
Аудио-версия:
Комментарии

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о потенциальной политической карьере чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Политическая карьера Валиевой? Честно, не общалась с ней по этому поводу. Она достаточно раскрученная личность благодаря телевидению. Её имя известно, его можно дальше эксплуатировать. Тут же есть ещё и коммерческая составляющая, она же не делает это безвозмездно. Наверное, у неё есть менеджер, который занимается этими делами и создаёт некий имидж», — приводит слова Родниной Sport24.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Материалы по теме
«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза
Рейтинг
«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android