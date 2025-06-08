Роднина — о политической карьере Валиевой: её имя можно дальше эксплуатировать

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о потенциальной политической карьере чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Политическая карьера Валиевой? Честно, не общалась с ней по этому поводу. Она достаточно раскрученная личность благодаря телевидению. Её имя известно, его можно дальше эксплуатировать. Тут же есть ещё и коммерческая составляющая, она же не делает это безвозмездно. Наверное, у неё есть менеджер, который занимается этими делами и создаёт некий имидж», — приводит слова Родниной Sport24.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.