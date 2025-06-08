Тарасова: нам повезло, что Пугачёва родилась в России. Хочу видеть её здесь с Галкиным*

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российским зрителям повезло, что именно здесь родилась известная певица Алла Пугачёва. По словам специалиста, ей не нужно пытаться искать замену. Тарасова хочет, чтобы исполнительница вернулась на родину вместе со всей семьёй, мужем Максимом Галкиным*, так как их все любят. Напомним, Пугачёва покинула Россию в связи с ситуацией на Украине в 2022 году. Сейчас она живёт на Кипре.

«Сейчас нет кого-то, кто может сравниться с Аллой Пугачёвой. Нет такого певца, личности и народной любви. Сейчас все они совершенно другого уровня по сравнению с Аллой Борисовной. Пугачёва — выдающаяся певица, человек и деятель. Она уникальна — такие люди рождаются очень редко. Нам повезло, что Пугачёва родилась в нашей стране.

К сожалению, у нас незаменимых нет по такому принципу, а я абсолютно не считаю это правильным. Нам плохо: у нас была звезда, а теперь её нет. Есть хорошие певицы и исполнители, но это не то. Каждый человек, живущий здесь, хотел бы услышать концерт Пугачёвой в России. И вообще хочется увидеть её здесь с Галкиным, её мужем, вместе с их замечательными детьми, которых все любят», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ранее некоторые деятели культуры и спорта в России предлагали признать Пугачёву иностранным агентом. Соответствующее звание уже имеет её муж Галкин*.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.