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«Немножко обновила цвет, причёску». Туктамышева показала новый образ

«Немножко обновила цвет, причёску». Туктамышева показала новый образ
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Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева предстала в образе с обновлённой прической.

«Немножко обновила цвет, причёску. Не выспалась, но это того стоило. Вроде ничего не поменялось, но вроде и поменялось. Вот такие новости с утра пораньше», — сказала Туктамышева в видеоролике, который опубликовала у себя в телеграм-канале.

28-летняя Туктамышева не выступает на соревнованиях с 2023 года. Сейчас она принимает участие в ледовых шоу, а также периодически помогает своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». В частности, в прошедшем сезоне-2024/2025 Елизавета работала с Глебом Лутфуллиным, которому удалось выиграть серебряную медаль чемпионата России.

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