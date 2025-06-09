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«Не мешайте людям работать». Бойкова и Козловский опровергли слухи о распаде пары

«Не мешайте людям работать». Бойкова и Козловский опровергли слухи о распаде пары
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Чемпионы Европы и бронзовые призёры чемпионата мира по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опровергли слухи о распаде их спортивной пары.

Зимой появилась информация, что пара Бойкова/Козловский находятся на грани распада. Источник сообщил, что «в последнее время между фигуристами обострились отношения, на чемпионате России по прыжкам у фигуристов снова случились серьёзные разногласия».

«Дорогие наши друзья, мы в интернете прочитали какие-то абсолютно непонятные вещи про нас и решили сразу прекратить все подобные разговоры на эту тему. Мы тренируемся, вышли на лёд, готовимся к новому сезону. Только что завершили очередную тренировку. У нас всё хорошо, всё прекрасно. Увидимся с вами в новом грядущем, надеюсь, интересном сезоне. Пожалуйста, не мешайте людям работать. Нам и так сложно», — сказал Козловский в совместном видеоролике с Бойковой со льда.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).

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