Иван Букин поставил короткую программу для Дмитрия Алиева на сезон-2025/2026

Чемпион Европы и России по фигурному катанию Дмитрий Алиев сообщил, что Иван Букин поставил ему новую короткую программу на предстоящий сезон.

«Новую короткую программу на сезон-2025/2026 я доверил своему другу Ване Букину! Благодарю за постановку и подход к работе. Всегда с уважением. Увидимся», — написал Алиев у себя в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Алиева

Ранее ISU отказал в нейтральном статусе лидерам сборной России в танцах на льду Александре Степановой и Ивану Букину. Позднее спортсмены выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Олимпийских игр — 2026.