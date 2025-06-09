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Глава Татарстана — о школе Загитовой: у нас такие объекты часто строгие, а этот — красивый

Глава Татарстана — о школе Загитовой: у нас такие объекты часто строгие, а этот — красивый
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов одобрил проект строительства Республиканского центра фигурного катания олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой в Казани. Он будет построен на улице Портовая, 2 с учётом концепции микрорайона и получит поддержку от государства.

«Место хорошее, облик достойный. У нас таких объектов нет — обычно строгие, спортивные. А этот — красивый», — сказал Минниханов на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Татарстана.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

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