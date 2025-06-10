Губерниев — об игре Загитовой на пианино: вдруг пойдёт в аккомпанирующий состав к Лепсу

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ярко отреагировал на видео, которое олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила в своём телеграм-канале. На нём фигуристка показала, как играет на пианино, и исполнила начало известного трека итальянского композитора Людовико Эйнауди Experience.

«Загитова молодец, она талантливая девушка. Теперь она прекрасно играет на пианино. Можно только аплодировать Алине. Главное, чтобы Загитова оставалась фигуристкой. А то вдруг она здорово будет играть на пианино и пойдёт в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу. Тогда мы потеряем хорошую фигуристку, но зато приобрётем классную клавишницу», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».