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Танцоры Миронова и Устенко находятся на сборах в США, где работают над новыми программами

Танцоры Миронова и Устенко находятся на сборах в США, где работают над новыми программами
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Танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко в данный момент находится на сборах в США. Там они работают над техническими элементами и новыми программами. Об этом сообщила тренер пары Елена Соколова.

«Наша цель — сделать интересную и продуктивную работу над постановками и техническими элементами для обеих программ Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к новому сезону. Также спортсмены нацелены провести спарринги в тренировочном процессе с парами, которые будут прямыми соперниками в наступающем олимпийском цикле. Екатерина и Евгений вернутся домой в конце июля», — приводит слова Соколовой ТАСС.

Ранее в Америку приехали двукратные бронзовые призёры чемпионата России Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Они должны были провести тренировочный сбор в группе известного тренера и хореографа Марины Зуевой. Однако когда фигуристы прилетели, сбор неожиданно отменили по инициативе принимающей стороны.

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