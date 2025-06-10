Танцоры Миронова и Устенко находятся на сборах в США, где работают над новыми программами

Танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко в данный момент находится на сборах в США. Там они работают над техническими элементами и новыми программами. Об этом сообщила тренер пары Елена Соколова.

«Наша цель — сделать интересную и продуктивную работу над постановками и техническими элементами для обеих программ Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к новому сезону. Также спортсмены нацелены провести спарринги в тренировочном процессе с парами, которые будут прямыми соперниками в наступающем олимпийском цикле. Екатерина и Евгений вернутся домой в конце июля», — приводит слова Соколовой ТАСС.

Ранее в Америку приехали двукратные бронзовые призёры чемпионата России Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Они должны были провести тренировочный сбор в группе известного тренера и хореографа Марины Зуевой. Однако когда фигуристы прилетели, сбор неожиданно отменили по инициативе принимающей стороны.