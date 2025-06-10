Итоги рейтинга лучшей программы Глейхенгауза: Щербакова — первая, Трусова — предпоследняя
Сегодня, 10 июня, завершился рейтинг «Чемпионата», в котором читатели на протяжении недели выбирали лучшую программу в карьере заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза.
Итоги сформировались следующим образом;
Топ-3:
- Первое место — «Мастер и Маргарита» Анны Щербаковой
- Второе — «Дюна» Петра Гуменника
- Третье — «Маяк» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова
Победная олимпийская программа Алины Загитовой «Дон Кихот» заняла четвёртое место.
Одна из лучших коротких программ в истории женского одиночного катания «Ангел» Алёны Костровой стала пятой.
Вне топ-5 остались:
- Шестое место — Voila Аделии Петросян
- Седьмое — «Девочка на шаре» Камилы Валиевой
- Восьмое — «Убить Билла» Александры Бойковой и Дмитрия Козловского
- Девятое — «Круэлла» Александры Трусовой
- 10-е — «Сейлор Мун» Евгении Медведевой
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