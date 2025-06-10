Итоги рейтинга лучшей программы Глейхенгауза: Щербакова — первая, Трусова — предпоследняя

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Сегодня, 10 июня, завершился рейтинг «Чемпионата», в котором читатели на протяжении недели выбирали лучшую программу в карьере заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза.

Итоги сформировались следующим образом;

Топ-3:

Первое место — «Мастер и Маргарита» Анны Щербаковой

Второе — «Дюна» Петра Гуменника

Третье — «Маяк» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова

Победная олимпийская программа Алины Загитовой «Дон Кихот» заняла четвёртое место.

Одна из лучших коротких программ в истории женского одиночного катания «Ангел» Алёны Костровой стала пятой.

Вне топ-5 остались: