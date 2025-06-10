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Итоги рейтинга лучшей программы Глейхенгауза: Щербакова — первая, Трусова — предпоследняя

Итоги рейтинга лучшей программы Глейхенгауза: Щербакова — первая, Трусова — предпоследняя
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Сегодня, 10 июня, завершился рейтинг «Чемпионата», в котором читатели на протяжении недели выбирали лучшую программу в карьере заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза.

Итоги сформировались следующим образом;

Топ-3:

  • Первое место — «Мастер и Маргарита» Анны Щербаковой
  • Второе — «Дюна» Петра Гуменника
  • Третье — «Маяк» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова

Победная олимпийская программа Алины Загитовой «Дон Кихот» заняла четвёртое место.

Одна из лучших коротких программ в истории женского одиночного катания «Ангел» Алёны Костровой стала пятой.

Вне топ-5 остались:

  • Шестое место — Voila Аделии Петросян
  • Седьмое — «Девочка на шаре» Камилы Валиевой
  • Восьмое — «Убить Билла» Александры Бойковой и Дмитрия Козловского
  • Девятое — «Круэлла» Александры Трусовой
  • 10-е — «Сейлор Мун» Евгении Медведевой
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