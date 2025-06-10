Костомаров выиграл ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы», обогнав Губерниева

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров получил премию ТЭФИ, которая присуждается каждый год за выдающиеся достижения в области телевизионных искусств, в номинации «Лучший ведущий спортивного шоу/программы». Экс-фигурист был ведущим реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница».

Видео, посвящённое этому событию, Костомаров опубликовал на личной странице в социальных сетях. Он подписал его: «Спасибо всем!»

Отметим, что в одной номинации с Костомаровым за награду боролись известный журналист Дмитрий Губерниев и комментатор Константин Генич.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации. После этого он стал активно появляться в медиапространстве — сделал свою программу, начал записывать песни и петь их в разных ледовых шоу.