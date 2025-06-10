Министр спорта Татарстана: Загитовой 23 года, называть её именем стадион — это перебор

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, возводимый в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани, скорее всего, не будет назван её именем.

«Вообще СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет называться в честь Алины. Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой, но сам дворец фигурного катания будет называться по‑другому. Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть её именем стадион — это перебор. Возможно, есть такие прецеденты в мире, но на данный момент мы говорим только о проекте внутри дворца, который будет заниматься «контентом» — а именно воспитанием будущих чемпионов в фигурном катании.

Есть идея по поводу нейминга — время сейчас непростое, может быть, передадим название частной компании. Есть определённые варианты», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».