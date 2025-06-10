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Фото: Алина Загитова показала, как будет выглядеть школа её имени в Казани

Фото: Алина Загитова показала, как будет выглядеть школа её имени в Казани
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова на личной странице в социальных сетях опубликовала предположительное фото своей будущей школы, которую хотят возвести в Казани.

«Уже скоро», — подписала соответствующий снимок Загитова.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов после множества приостановок всё-таки одобрил проект строительства этого Республиканского центра фигурного катания Загитовой в Казани. Он будет построен на улице Портовая, 2 с учётом концепции микрорайона и получит поддержку от государства.

При этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.

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