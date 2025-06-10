Худайбердиева: если бы дедушка знал, что я за «Спартак», он бы взял армейскую пряжку

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева заявила, что болеет за московский «Спартак», несмотря на то что в её семье все исторически болели за ЦСКА.

«Если бы мой дедушка знал, что я болею за «Спартак», он был бы очень недоволен, достал бы армейскую пряжку. Дедушка всегда болел за ЦСКА, он заслуженный тренер СССР по шахматам, тренировал сборную страны. Всегда в нашей семье был только Центральный спортивный клуб армии. Но с футболом что-то пошло не по плану. Люди в «Спартаке» делают всё, чтобы популяризовать клуб, приглашают болельщиков и известных актеров и спортсменов на мероприятия, знакомят с футболистами. Так что моя любовь к «Спартаку» не искусственная», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность попасть на Олимпийские игры.

«Спартак» в прошедшем сезоне занял четвёртое место и не смог выйти в Суперфинал Кубка России.