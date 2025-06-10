Губерниев: что, кроме медали ОИ, сделала Загитова, чтобы в её честь называли дворец?

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что дворец фигурного катания, возводимый в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани, скорее всего, не будет назван её именем. Об этом ранее сообщил министр спорта республики Татарстан.

«В честь ныне живущих великих спортсменов – конечно, это правильно. Другой вопрос, если Алина увековечила себя на олимпе золотой медалью, то что ещё она сделала, чтобы дворец назывался её именем? Спонсоров нашла, пригласила тренеров, детей на бесплатные занятия? Это комплексная история», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов после множества приостановок всё-таки одобрил проект строительства этого Республиканского центра фигурного катания Загитовой в Казани. Он будет построен на улице Портовая, 2 с учётом концепции микрорайона и получит поддержку от государства.